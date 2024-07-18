UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1. Eleme Turu Rövanşları Tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşları, oynanan 2 karşılaşmayla başladı.
Galler ekibi Caernarfon Town, ilk maçta evinde 2-0 yendiği Kuzey İrlanda temsilcisi Crusaders'e karşı deplasmanda normal süresini 3-1 geride bitirdiği maçı uzatmaların ardından seri penaltılarda 8-7 kazanarak 2. tura çıkan taraf oldu.
Letonya temsilcisi Auda, sahasında 2-0 yendiği rakibi Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı deplasmanda da 1-0 mağlup ederek 2. tura çıktı.
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