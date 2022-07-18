UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu

18.07.2022 16:53
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanşları 11 Ağustos'ta yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Vikingur Reykjavik (İzlanda)/TNS (Galler) - Lech Poznan (Polonya)/Dinamo Batumi (Gürcistan)

RFS (Letonya) - Hibernians (Malta)/ Levadia (Estonya)

La Fiorita (San Marino)/Ballkani (Kosova) - Sutjeska (Karadağ)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Tirana (Arnavutluk)/Zrinjski (Bosna Hersek) - Tobol (Kazakistan)/Lincoln (Cebelitarık)

Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - CFR Cluj (Romanya)/Inter Escaldes (Andorra)

AIK (İsveç)/Vorskla (Ukrayna) - Valmiera (Letonya)/Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Sparta Prag (Çekya)/Viking (Norveç) - Motherwell (İskoçya)/Sligo (İrlanda Cumhuriyeti)

Breidablik (İzlanda)/Buducnost Podgorica (Karadağ) - Medipol Başakşehir- Maccabi Netanya (İsrail)

Spartak Trnava (Slovakya)/Newtown (Galler) - Rakow (Polonya)/ Astana (Kazakistan)

KuPS (Finlandiya)/Milsami (Moldova) - Liepaja (Letonya)/ Young Boys (İsviçre)

Ararat (Ermenistan)/Paide (Estonya) - Anderlecht (Belçika)

Süduva (Litvanya)/Viborg (Danimarka) - B36 Torshavn (Faroe Adaları)/Tre Fiori (San Marino)

Hajduk Split (Hırvtistan) - Vitoria (Portekiz)/Puskas Akademia (Macaristan)

Pogon (Polonya)/Brondby (Danimarka) - Basel (İsviçre)/Crusaders (Kuzey İrlanda)

Seinajoki (Finlandiya)/Lillestrom (Norveç) - Royal Antwerp (Belçika)/Drita (Kosova)

CSKA Sofya (Bulgaristan)/Makedonija (Kuzey Makedonya) - St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti)/Mura (Slovenya)

Dundee United (İskoçya) - Tuzla City (Bosna Hersek)/AZ Alkmaar (Hollanda)

Botev (Bulgaristan)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kyzylzhar (Kazakistan)/Osijek (Hırvatistan)

Vikingur (İzlanda)/Dunajska Streda (Slovakya) - Saburtalo (Gürcistan)/FCSB (Romanya)

Ruzomberok (Slovakya)/ Riga (Letonya) - Gil Vicente (Portekiz)

Wolfsberger (Avusturya) - Gzira (Malta)/Radnicki (Sırbistan)

Zire (Azerbaycan)/ Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Gomel (Belarus)/Aris (Yunanistan)

Molde (Norveç)/Elfsborg (İsveç) - Kairat (Kazakistan)/Kisvarda (Macaristan)

Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)/Neftçi (Azerbaycan) - Rapid Wien (Avusturya)/Lechia Gdansk (Polonya)

Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)/Dinamo Minsk (Belarus)

Levski Sofya (Bulgaristan)/PAOK (Yunanistan) - Velez Mostar (Bosna Hersek)/Hamrun (Malta)

Twente (Hollanda) - Racing Union (Lüksemburg)/Cukaricki (Sırbistan)

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Vllaznia (Arnavutluk)/Universitatea Craiova (Romanya)

Koper (Slovenya)/Vaduz (Lihtenştayn) - BATE Borisov (Belarus)/Konyaspor

Sepsi (Romanya)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan)/Djurgardens (İsveç)

Fehervar (Macaristan)/Gabala (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova)/Laçi (Arnavutluk)

St. Joseph's (Cebelitarık)/ Slavia Prag (Çekya) - Panathinaikos (Yunanistan).

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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