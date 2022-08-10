Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

10.08.2022 21:25
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hajduk Split, play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hajduk Split, play-off turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, bir maçla devam etti.

Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes, sahasında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 1-0 yendi. Bu sonucun ardından Hajduk Split, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla adını play-off'lara yazdıran taraf oldu.

Hajduk Split, play-off turunda İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti.

Bu arada karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık yönetti.

Ligde 3. eleme turu rövanşları, yarın tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Hajduk Split, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

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