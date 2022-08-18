Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Royal Antwerp ile berabere kaldı! - Son Dakika
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Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Royal Antwerp ile berabere kaldı!

18.08.2022 22:41

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. 87. dakikada yediği golle galibiyeti elinden kaçıran temsilcimiz turu Belçika'ya bıraktı.

Başakşehir ile Royal Antwerp, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

87'DE GALİBİYET KAÇTI

Karşılaşmada Başakşehir, 54. dakikada Mounir Chouiar ile öne geçti. Royal Antwerp ise 87. dakikada Dinis Almeida ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1 sona ererken temsilcimiz tur umutlarını Belçika'ya bıraktı.

Tur Belçika'ya kaldı! Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Royal Antwerp ile berabere kaldı

RÖVANŞ 25 AĞUSTOS'TA

Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Başakşehir, Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Royal Antwerp ile berabere kaldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Royal Antwerp ile berabere kaldı! - Son Dakika
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