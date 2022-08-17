Medipol Başakşehir, Royal Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Royal Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı

17.08.2022 20:07
Medipol Başakşehir, Royal Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir yarın saat 20.45'te Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertliler son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde de Royal Antwerp karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Royal Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Royal Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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