Antwerp-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Antwerp-Medipol Başakşehir maçının ardından

26.08.2022 00:54
Antwerp-Medipol Başakşehir maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Belçika ekibi Antwerp'i 3-1 mağlup ederek tur atlayan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, kulüp olarak büyük hedeflerinden birine ulaştıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Belçika ekibi Antwerp'i 3-1 mağlup ederek tur atlayan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, kulüp olarak büyük hedeflerinden birine ulaştıklarını söyledi.

Bosuil Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Çok önemli bir maç kazandık. Bizim için, ekip için, kulübümüz için çok önemliydi. Başardığımız için herkesi tebrik etmek gerek. Oyuncularımız çok büyük bir mücadele verdi. Golü bulduktan sonra rakip baskı yaptı, penaltı ile beraberliği yakaladılar, sonrasında gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Beraberlik golünden sonra hemen reaksiyon verdiklerinin altını çizen Sözer, şöyle konuştu:

"Çok güzel reaksiyon verdik, ne zaman kendi oyunumuzu sahaya yansıttık, topa sahip çıktık işler iyi gitti. Böyle bir maçı kazandığımız için, bir yıllık emeğin ardından bu sonuçla gruplara girmeyi başardık. Neredeyse bir yıldır çalışıyoruz, ilk günden beri oyun felsefemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sezonu dördüncü bitirdik, bu birinci adımdı. Netanya, Breidablik ve Antwerp'i tek tek geçerek gruplara girmek çok büyük bir hedefti onu da başardık. Bütün takımları saydım, saygı duymak gerek. Hepsi güçlü takımlardı, bugün de yine büyük mücadele verdik. Rakibimizi tebrik ediyorum, son saniyeye kadar mücadele ettiler. Kendi oyunumuzla başardığımız için çok mutluyuz."

Artık gözlerinin İstanbul'da çekilecek grup kuralarında olduğunun altını çizen Sözer, şunları kaydetti:

"İki takım da kazanmak istedi, biz başardık. Yarın gruplar belli olacak, çok büyük bir heyecanla kura çekimini takip edeceğiz. Grup maçlarına da büyük bir motivasyonla başlayacağız. Emre Hoca'nın ve kulübün hedefi her zaman her maçı kazanmak. Adım adım üst turlara geçmek istiyoruz, bunu maçlar gösterecek. Gruplardan da başarıyla çıkmak istiyoruz."

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antwerp-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

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