UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 Ödülleri Sahiplerini Buldu

21.05.2026 18:25
Morgan Rogers, Aston Villa ile 'Sezonun Oyuncusu' ödülünü kazandı. Finalde 3-0 galip geldiler.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından sezonun en iyileri belli oldu. Şampiyon Aston Villa'nın 23 yaşındaki oyuncusu Morgan Rogers, "Sezonun Oyuncusu" seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu, İstanbul'un ev sahipliğinde Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan ve İngiliz ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Sezonun tamamlanmasının ardından UEFA Teknik Gözlem Grubu, sezonun öne çıkan isimlerini açıkladı.

Sezonun Oyuncusu Morgan Rogers oldu

Aston Villa'nın 23 yaşındaki oyuncusu Morgan Rogers, UEFA Avrupa Ligi'nde "Sezonun Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Rogers, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, Freiburg karşısında İstanbul'da oynanan ve 3-0 kazanılan final mücadelesinde takımının son golünü kaydetti.

Sezonun En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu Johan Manzambi seçildi

Freiburg'un 20 yaşındaki İsviçreli oyuncusu Johan Manzambi, UEFA Avrupa Ligi'nde "Sezonun En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu" seçildi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 15 maçta forma giyen Manzambi, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu, takımının finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Sezonun Golü Jones El-Abdellaoui'den

UEFA Teknik Gözlem Grubu, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi sezonunun en iyi 10 golünü de belirledi. Celta Vigo forması giyen Jones El-Abdellaoui'nin lig aşamasında Ludogorets karşısında kaydettiği gol listenin zirvesinde yer aldı. Utrecht'in kanat oyuncusu Miguel Rodriguez'in Real Betis'e karşı orta sahadan attığı gol ikinci sırada yer alırken, Sandro Lauper'ın Young Boys formasıyla Stuttgart karşısında kaydettiği gol ise üçüncü sıraya yerleşti.

Sezonun En İyi Takımı'nda Aston Villa'dan 4 oyuncu

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Aston Villa'nın 4 oyuncusu, UEFA Teknik Gözlem Grubu tarafından belirlenen UEFA Avrupa Ligi "Sezonun En İyi Takımı"nda yer aldı. Aston Villa'dan Emiliano Martinez, Morgan Rogers, John McGinn ve Emiliano Buendia kadroya seçildi.

Finalist Freiburg ile yarı finalist Nottingham Forest'tan ikişer oyuncu kadroda yer alırken; Braga, Celta Vigo ve Real Betis de temsil edilen diğer takımlar oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'i şu şekilde:

"Emiliano Martinez (Aston Villa), Victor Gomez (Braga), Matthias Ginter (Freiburg), Morato (Nottingham Forest), Oscar Mingueza (Celta Vigo), Maximilian Eggestein (Freiburg), John McGinn (Aston Villa), Morgan Rogers (Aston Villa), Antony (Real Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa)." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

