UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Maçı: Trabzonspor - Rapid Wien

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile Rapid Wien arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş
Rapid Wien: Hedl, Jansson, Burgstaller, Seidl, Sangare, Grgic, Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Oswald, Beljo
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