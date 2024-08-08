UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Maçı: Trabzonspor - Rapid Wien

Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile Rapid Wien arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Papara Park

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş

Rapid Wien: Hedl, Jansson, Burgstaller, Seidl, Sangare, Grgic, Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Oswald, Beljo