UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Rövanşında Rapid Wien ile Trabzonspor Karşılaşması

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Allianz

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Trezeguet, Draguş