UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Rövanşında Rapid Wien ile Trabzonspor Karşılaşması

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Allianz
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas (Litvanya)
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Trezeguet, Draguş
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