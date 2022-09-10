Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları başladı

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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