Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor

07.09.2022 11:01
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi7437211610571
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2469053103312358

Kupa 2'de 129. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 129. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.

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Kaynak: AA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 247. maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor - Son Dakika
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