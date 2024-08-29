- UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Lugano: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören uzak mesafeden Beşiktaş serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Gedson'un pasında Masuaku ceza yayının gerisinden bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Saipi'nin çeldiği topa kale önünde Immobile'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Rafa Silva'nın ara pasına hareketlenen Immobile, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Saipi'yi geçen top ağlara yönlenirken El Wafi kayarak son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
29. dakikada Lugano savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Saipi meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.
41. dakikada Rafa Silva'nın pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda kaleci Saipi topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Semih'in şutunda Papadopoulos meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Muçi, Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi
Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Macek, Bottani, Mai, Doumbia, Cimignani, Marques, Correia, Przybylko
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Gol: Immobile (dk.
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş 1 - Lugano 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?