Avrupa Ligi F Grubu'nda tüm takımların grubu 8 puanla bitirmesinin ardından üst tura çıkanlar averaj hesabına takıldı - Son Dakika
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Avrupa Ligi F Grubu'nda tüm takımların grubu 8 puanla bitirmesinin ardından üst tura çıkanlar averaj hesabına takıldı

03.11.2022 23:28
Avrupa Ligi F Grubu'nda tüm takımların grubu 8 puanla bitirmesinin ardından üst tura çıkanlar averaj hesabına takıldı

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda tüm takımlar grup maçlarını 8 puanla tamamladı. 8 puanlı takımlar arasından Feyenoord ve Midtjylland averajla bir üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda oluşan ilginç puan durumu futbolseverleri oldukça şaşırttı. Oynanan iki maçla tamamlanan grupta tüm takımlar aynı puanı topladı.

FEYENOORD, LAZIO'YU DEVİRDİ

Feyenoord, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Lazio'yu 64. dakikada Santiago Tomas Gimenez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Hollanda ekibi puanını 8'e yükseltirken, Lazio ise 8 puanda kaldı.

MIDTJYLLAND, GRAZ'A ACIMADI

Grubun bir diğer karşılaşmasında ise Midtjylland, sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Midtjylland puanını 8'e yükseltirken, Strum Graz 8 puanda kaldı.

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GRUPTA HERKES 8 PUAN TOPLADI

F Grubu'nda tüm maçların tamamlanmasının ardından takımların hepsi 8 puan topladı. Gruptan çıkan takımlar ise averajla Feyenoord ve Midtjylland oldu. Lazio, Konferans Ligi'ne giderken Sturm Graz, Avrupa'ya veda etti.

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Midtjylland, Feyenoord, Lazio, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Ligi F Grubu'nda tüm takımların grubu 8 puanla bitirmesinin ardından üst tura çıkanlar averaj hesabına takıldı - Son Dakika
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