Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

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