Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu

Monaco ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında 2. Louis Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

MAÇA ADETA 10 KİŞİ BAŞLADIK

Mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor'da Maxi Gomez kırmızı kart görürken, temsilcimiz bu dakikadan itibaren oyunun tüm kontrolünü Monaco'ya verdi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 14. ve 45+2. dakikada(p) Wissam Ben Yedder ile 55. dakikada Disasi'den geldi. Trabzonspor'un tek golünü ise 72. dakikada Bakasetas kaydetti.

GRUPTA 3. SIRADAYIZ

Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla H Grubu'nda 3 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Bordo-mavililer grubunda bir sonraki maçını 13 Ekim'de Trabzon'da Monaco ile oynayacak.