Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu

Monaco ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında 2. Louis Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Mücadelenin 11. dakikasında Trabzonspor'da Maxi Gomez kırmızı kart görürken, temsilcimiz bu dakikadan itibaren oyunun tüm kontrolünü Monaco'ya verdi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 14. ve 45+2. dakikada(p) Wissam Ben Yedder ile 55. dakikada Disasi'den geldi. Trabzonspor'un tek golünü ise 72. dakikada Bakasetas kaydetti.
Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla H Grubu'nda 3 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Bordo-mavililer grubunda bir sonraki maçını 13 Ekim'de Trabzon'da Monaco ile oynayacak.
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