Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

13.10.2022 20:50
Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Saat 22.00'de başlayacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Trabzonspor ile Monaco, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz bu maçı kazanarak 3. sırada bulunduğu grupta çıkış iddiasını sürdürmek istiyor.

MAXI GOMEZ YOK

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak. Monaco'da Gelson Martins'in yanı sıra Kevin Volland, Aguilar ve Geubbels kadroda yer almayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor:Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Djaniny, Umut.

Monaco: Nübel, Caio Henrique, Badiashile, Disasi, Vanderson, Golovin, Camara, Fofana, Diatta, Embolo, Ben Yedder.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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