Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru - Son Dakika
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Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru

14.09.2022 19:16
Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Kızılyıldız'ın teknik direktörü Milos Milojevic, Monaco maçından daha iyi sonuç alacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Kızılyıldız'ın teknik direktörü Milos Milojevic, Monaco maçından daha iyi sonuç alacaklarını söyledi.

Milojevic, Sırbistan temsilcisinin maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacağı antrenman öncesinde Kızılyıldızlı oyuncu Nemanja Milunovic'le düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Sırbistan takımının teknik direktörü, göreve yeni başladığını ve takım olarak iyi yolda olduklarını belirtti.

Monaco karşısında mağlup oldukları maçtan daha iyi bir performans sergileyeceğine inandıklarını ifade eden Milojevic, "Daha pozitif şekilde buraya geldik. Monaco maçından daha iyi sonuç alacağız." dedi.

Milojevic, Türkiye Ligi'nin Sırbistan'da takip ettiğini kaydederek, "Gomez, Bakasetas, Trezeguet gibi iyi oyuncuları var. Ama biz bir oyuncuya odaklanmak istemiyoruz. Kaliteli bir takımlar, komple bir güç." diye konuştu.

Alanyaspor'da daha önce forma giyen stoper oyuncusu Nemanja Milunovic ise daha önce Türkiye liginde forma giydiğini ve Trabzonspor'a karşı iki kez oynadığını belirterek, "Bu statta oynadım. Trabzonspor taraftarlarının desteğini, stattaki mükemmel atmosferi biliyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un çok iyi oyunculara sahip olduğunu ifade eden Milunovic, "Biz onların eksi ve artı taraflarını çok iyi öğrendik. Ona göre hazırlandık. Şampiyonluğu kazanıldığında Trabzonspor taraftarlarını biliyoruz. Taraftarlar futbolu seviyor, önem veriyor. Ama bu durum bizi motive ediyor." dedi.

Konuk takım, karşılaşması öncesi son çalışmasını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kızılyıldız maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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