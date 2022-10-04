Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor

04.10.2022 11:08
Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Avcı ile ilk deplasman galibiyeti peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Avrupa'da 9 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadı. Karadeniz ekibi, ilk olarak UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup oldu, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2 yenildi.

İç saha hasretini sonlandırdı

Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre kazanamama hasretini sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.

Bordo-mavililer, Kızılyıldız takımı karşısında aldığı galibiyetle 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.

Trabzonspor'un son 7 deplasman karşılaşması

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 7 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2022-2023UFA Avrupa LigiFerencvaros-Trabzonspor3 - 2
2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2 - 1
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1 - 1
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3 - 0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1 - 0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3 - 1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2 - 0

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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