UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi\'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek. Rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü yapılacak.

14.02.2024 10:24  Güncelleme: 10:25
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Galatasaray - Sparta Prag

20.45 Feyenoord - Roma

20.45 Shakhtar Donetsk - Olimpique Marsilya

20.45 Young Boys - Sporting Lizbon

23.00 Benfica - Toulouse

23.00 Milan - Rennes

23.00 Lens - Freiburg

23.00 Braga - Karabağ - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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