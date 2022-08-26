Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Kızılyıldız'da teknik direktör değişikliği yaşandı.
Sırp ekibi ile 3 Sırbistan Süper Lig ve 2 Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti. Deneyimli hocanın yerine Milos Milojevic getirildi.
İstafası sonrası açıklamada bulunan Stankovic, "Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdık. Kızılyıldız'a karşı büyük bir sevgi besliyorum. Bunu çok istiyorduk. Ancak olmadı. Görevimden ayrılıyorum." dedi.
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