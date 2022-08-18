UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

18.08.2022 22:00
UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç takımlarından Malmö FF ile karşılaştı. Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında Kerem'in dokunuşunda top kaleci Dalhin'de kaldı.

68. dakikada Malmö'nün kullandığı köşe atışında Thelin'in şutu defanstan döndü. Dönen topu Moisander ağlara gönderdi. 3-1

75. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisindeki pasında N'jie'nin şutu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Malvö (SWE)

Hakemler: William Collum xxx, David McGeachie xxx, Francis Connov xxx

Malmö FF: Dalhin xxx Nielsen xx, Hadzikadunic xx, Moisander xxx, Beijmo xx, Ceesay xxx, Zeidan xxx (Lomotey dk. 72 xx), Rakip xx (Pena dk. 72 xx), Chnistiansen xxx (Larsson dk. 85 ?), Thelin xxx (Berget dk. 88 ), Birmancevic xx

Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Toivonen, Turay, Sejdiu, Andersson

Teknik Direktör: Andreas Georgson

Sivasspor: Muammer xx, Goutas xx, Caner xx, Robin Yalçın xxx (N'jie dk. 76 xx), Uğur xxx, Ulvestad xx (Yatabare dk. 73 xx), Kerem xx (Charisis dk. 60 xx), Hakan xx (Keita dk. 83 ?), Erdoğan xx, James xxx, Gradel xxx

Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Ziya, Cofie, Angielski

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk.38), Moisander (dk. 68) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Rakip, Lomotey (Malmö FF), Robin Yalçın, Gradel, Goutas, Yatabare (Sivasspor) - SİVAS

YORUMLAR
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Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Malmö FF: 3 Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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