UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu)

25.08.2022 22:02
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien'i 4-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Austria Wien'i 4-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Bright Osayi-Samuel'in pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi solunda topu alan Diego Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Früchtl meşin yuvarlağı çıkarttı.

70. dakikada Diego Rossi'nin pasıyla ceza yayında topu alan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

79. dakikada rakibinden topu kapan Mert Hakan Yandaş sol taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Ülker

Hakemler: Gil Manzano xx, Diego Barbero xx, Angel Rodriguez xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx, Mauricio Lemos xx, Gustavo Henrique xx, Luan Peres xx (Attila Szalai dk. 80 ?), Ezgjan Alioski xx, Miguel Crespo xxx (Mert Hakan Yandaş dk. 77 xx), İsmail Yüksek xxx, İrfan Can Kahveci xxx (Arda Güler dk. 77 x), Diego Rossi xxx (Emre Mor dk. 85 ?), Serdar Dursun xxx (Enner Valencia dk. 80 ?)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Miha Zajc, Filip Novak

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Austria Wien: Früchtl x, Koumetio x, Muehl x, Handl x (Dario Kreiker 80 ?), Martins x (Can Keleş dk. 46 x), Ranftl x, Braunöder x (James Holland dk. 46 x), Fischer x, Gruber x (Marco Djuricin dk. 66 x), Fitz x (Romeo Vucic dk. 66 x), Tabakovic x

Yedekler: Mirko Kos, Georg Teigl, Matteo Meisl, Aleksandar Jukic

Teknik Direktör: Manfred Schmid

Goller: İsmail Yüksek (dk. 12), İrfan Can Kahveci (dk. 44, 70), Mert Hakan Yandaş (dk. 79) (Fenerbahçe), Martins (dk. 45+1) (Austria Wien)

Sarı kartlar: Martins, Kreiker (Austria Wien) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 4 Austria Wien: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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