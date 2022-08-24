Sivasspor, Malmö'yü ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini 3 farkla yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Kaynak: İHA

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