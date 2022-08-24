Sivasspor, Malmö'yü ağırlayacak - Son Dakika
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Sivasspor, Malmö'yü ağırlayacak

24.08.2022 09:20
Sivasspor, Malmö'yü ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor, Avrupa kupalarında 22. maçında sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor, Avrupa kupalarında 22. maçında sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini 3 farkla yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Avrupa'daki 22. müsabaka

Sivasspor, sahasında oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesinde 22. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 21 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 41 gole engel olamadı. - SİVAS

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Sivasspor-Malmö maçının ücretsiz dağıtılan biletlerine taraftarlardan yoğun ilgi Sivasspor-Malmö maçının ücretsiz dağıtılan biletlerine taraftarlardan yoğun ilgi Sivasspor taraftarından Malmö maçı biletlerine yoğun ilgi Sivasspor taraftarından Malmö maçı biletlerine yoğun ilgi Sivasspor taraftarından Malmö maçı için koreografi hazırlığı Sivasspor taraftarından Malmö maçı için koreografi hazırlığı
Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Malmö'yü ağırlayacak - Son Dakika

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