Max Gradel: "Çok yönlü bir maç olacak" - Son Dakika
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Max Gradel: "Çok yönlü bir maç olacak"

24.08.2022 14:42

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın sahasında Malmö ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu Max Gradel, "Çok önemli ve zorlu bir maça çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, çok yönlü bir maç olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın sahasında Malmö ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu Max Gradel, "Çok önemli ve zorlu bir maça çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, çok yönlü bir maç olacak" dedi.

Sivasspor'un 34 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın oynayacakları İsveç temsilcisi Malmö müsabakası öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu.

Gradel, "Çok önemli ve zorlu bir maça çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, çok yönlü bir maç olacak. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu alıp ona göre oynaması lazım. Gerçekten elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Bence en önemli şey takımdır, takım oyunudur. Takım olarak iyi performans yaptığınız zaman iyi sonuçlar alırsınız. Her oyuncu skor ve asist yapmak ister ve takımına en büyük katkıyı sağlamak ister. O yüzden en önemli şey taraftarımızın desteğiyle, onlara isteğini vermek ve gruplara katılabilmek." diye konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Max Gradel: 'Çok yönlü bir maç olacak' - Son Dakika

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