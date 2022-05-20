UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a coşkulu karşılama - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a coşkulu karşılama

20.05.2022 11:25
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a coşkulu karşılama

UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Eintracht Frankfurt, maçtan sonra özel Eintracht Frankfurt giydirmeli SunExpress uçağı ile Frankfurt'a döndü.

UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Eintracht Frankfurt, maçtan sonra özel Eintracht Frankfurt giydirmeli SunExpress uçağı ile Frankfurt'a döndü.

SunExpress'in resmi hava yolu partneri olduğu Eintracht Frankfurt takımı, UEFA Avrupa Ligi final maçını kazandıktan sonra Sevilla'dan yaklaşık 2,5 saatlik süren uçuşun ardından Frankfurt Havalimanı'na indi ve havalimanında coşkuyla karşılandı.Eintracht Frankfurt takımı için özel giydirilen Boeing 737-800 SunExpress uçağının önünde Avrupa Ligi kupasıyla hatıra fotoğrafları çektiren ekip, daha sonra kutlamalar için binlerce Eintracht taraftarının büyük coşkuyla beklediği Frankfurt Römer Meydanı'na götürüldü.


- İstanbul
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a coşkulu karşılama
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a coşkulu karşılama
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a coşkulu karşılama
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a coşkulu karşılama
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'a coşkulu karşılama - Son Dakika


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