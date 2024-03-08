UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği gecenin öne çıkan maçında Milan, Slavia Prag'ı 34. dakikada Olivier Giroud, 44. dakikada Tijjani Reijnders, 45+1. dakikada Ruben Loftus-Cheek ve 85. dakikada Christian Pulisic'in attığı gollerle 4-2 yendi. El Hadji Malick Diouf'un 26. dakikada kırmızı kart gördüğü Slavia Prag'ın gollerini, 36. dakikada David Doudera ve 65. dakikada Ivan Schranz kaydetti.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği maçta Rangers ise Benfica ile 2-2 berabere kaldı.
Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Olimpik Marsilya (Fransa)- Villarreal (İspanya): 4-0
Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya): 2-2
Freiburg (Almanya)- West Ham United (İngiltere): 1-0
Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 4-2
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. hafta maçında deplasmanda Real Madrid'i 89-79'luk skorla mağlup etti. Fenerbahçe, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.
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