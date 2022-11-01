Ivan Bebek'i Fenerbahçe maçına atayan UEFA geri adım attı - Son Dakika
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Ivan Bebek'i Fenerbahçe maçına atayan UEFA geri adım attı

01.11.2022 14:53

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı müsabakaya dördüncü hakem olarak Ivan Bebek'i atayan UEFA, daha sonra bu atamayı geri çekti ve Bebek'in yerine Marin Vidulin'i görevlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un grup aşamasının son haftasında oynayacakları maçları yönetecek hakemler açıklandı.

MAÇI HIRVAT HAKEM YÖNETECEK

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ile Alen Jakšic üstlenecek.

Fenerbahçe maçına atanan Ivan Bebek'i atayan UEFA'dan geri adım

IVAN BEBEK ATAMASI GÜNDEM OLDU

Müsakanın dördüncü hakemi ise sarı lacivertli takımla yıldızı barışmayan Ivan Bebek olmuştu. Ancak bu kararından geri adım atan UEFA, 45 yaşındaki Hırvat hakemin atamasını geri çekti ve yerine bir başka Hırvat hakem Marin Vidulin'i görevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Hırvat hakem 18 Mart 2016'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynadığı maçı yönetmiş ve verdiği tartışmalı kararlarla hem hem Türkiye gündeminde hem de uluslararası kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.

FENERBAHÇE 8 KİŞİ KALMIŞTI

Portekiz takımı lehine düdükler çalan Bebek,maç 1-1 devam ederken 66. dakikada Mehmet Topal'ı, 87. dakikada Alper Potuk'u ve 90. dakikada da Volkan Şen'e kırmızı kart göstermişti. Ivan Bebek ayrıca saha kenarında, verdiği kararlara tepki gösteren dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı da tribüne göndermişti. Fenerbahçe, 8 kişi kaldığı maçı 4-1 kaybetmişti.

Fenerbahçe maçına atanan Ivan Bebek'i atayan UEFA'dan geri adım

BÜYÜK MAÇLARDAN MAHRUM BIRAKILDI

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi. Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester City, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe maçına atanan Ivan Bebek'i atayan UEFA'dan geri adım

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

2019 yılında Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğramıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı da ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bebek bir süre açığa alınmıştı.

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