UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Sonuçları

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, sahasında İngiltere ekibi Manchester United'ı konuk etti. San Mames Stadyumu'nda oynanan maçta Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çaldı. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Bashevkin üstlendi. Manchester United, rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde önemli avantaj sağladı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Carlos Casemiro ve 37 ile 45+1'inci dakikada Bruno Fernandes attı.

Diğer yarı final ilk maçında ise İngiltere ekibi Tottenham, sahasında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırladı. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetti. Jose Maria Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yaptı. Maçın hemen başında öne geçen Tottenham, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 1'inci dakikada Brennan Johnson, 34'üncü dakikada James Maddison ve 61'inci dakikada Dominic Solanke kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 83'üncü dakikada Ulrik Saltnes'ten geldi.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.