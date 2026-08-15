UEFA'da Hakemler Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UEFA'da Hakemler Belirlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA öncesi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre Beşiktaş'ın evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Robin Braun olacak.

Müsabakada VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Benjamin Cortus görev alacak.

Trabzonspor-Ferencvaros maçına Hırvat hakem

Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'ı konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac görev yapacak.

Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj gerçekleştirecek.

Maçın dördüncü hakemi Mateo Erceg olurken VAR'da Mario Zebec ve AVAR'da Fran Jovic bulunacak.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'da Hakemler Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu’yla cezaevinde görüştü Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü
Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi
Bayraklı Belediyesi’nin araç ihalesinde resmi tespit: “Rekabeti engeller nitelikte“ Bayraklı Belediyesi'nin araç ihalesinde resmi tespit: "Rekabeti engeller nitelikte"
Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza
UltrAslan’da kriz büyüyor Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin’e küfürlü sözler UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler

15:36
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
14:58
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
14:55
14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı
14 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedi Gülizar Aydın’a ait çıktı
14:53
Muhammed Salah’lı Trabzonspor’un maçı 40 ülkede yayınlanacak
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 15:53:09. #7.12#
SON DAKİKA: UEFA'da Hakemler Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.