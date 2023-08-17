UEFA'da Yılın Oyuncusu ve Teknik Direktörü Adayları Belli Oldu - Son Dakika

UEFA'da Yılın Oyuncusu ve Teknik Direktörü Adayları Belli Oldu

Son Güncelleme: 17.08.2023 16:02

UEFA, 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı. Ödülün sahibi, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde belli olacak. Ayrıca UEFA, yılın kadın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından açıklayacak. Yılın oyuncusu adayları Lionel Messi, Kevin De Bruyne ve Erling Haaland, teknik direktörü adayları ise Pep Guardiola, Simone Inzagi ve Luciano Spaletti olarak belirlendi.

UEFA, geride kalan 2022-2023 sezonunu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı. Listede yıldız futbolcular ve başarılı teknik adamlar bulunuyor.

KADINLAR DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN AÇIKLANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada ödülün sahibinin 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak olan 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde belli olacağı aktarıldı. Ayrıca UEFA, yılın kadın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından açıklacağını duyurdu.

İŞTE O ADAYLAR;

Yılın oyuncusu adayları;

Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland.

Yılın teknik direktörü adayları;

Pep Guardiola, Simone Inzagi, Luciano Spaletti.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'da Yılın Oyuncusu ve Teknik Direktörü Adayları Belli Oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer bebek bekliyor!
16:02 UEFA'da Yılın Oyuncusu ve Teknik Direktörü Adayları Belli Oldu
15:59 Apar topar evlenen Kaan Urgancıoğlu baba oluyor! Eşi karnı burnunda pozunu paylaştı
15:56 UEFA, yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı
15:47 İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına çok konuşulacak yanıt: Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var
15:47 Memur-Sen, Hükümetin Yeni Zam Teklifini Kabul Etmedi
15:42 İYİ Parti'den Bahçeli'nin çağrısına dikkat çeken yanıt: Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var
15:30 Miami-Santiago seferinde kaptan pilot hayatını kaybetti
15:23 Kaptan pilot hayatını kaybetti! 271 yolculu uçak Panama'ya acil iniş yaptı
15:10 Beşiktaş'ın transfer videosu tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 16:13:12. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA'da Yılın Oyuncusu ve Teknik Direktörü Adayları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement