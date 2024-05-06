Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek - Son Dakika
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Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanacak rövanş maçını yönetecek.

06.05.2024 16:38  Güncelleme: 16:41
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nda Belçika'nın Club Brugge takımı ile İtalyan temsilcisi Fiorentina arasında oynanacak olan yarı final rövanş maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. 8 Mayıs Perşembe günü Jan Breydel Stadı'nda TSİ ile 19.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek

İLK MAÇI İTALYANLAR KAZANDI

Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanan UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçı İtalyan takımının 3-2 üstünlüğüyle sona ermişti.

Halil Umut Meler, Club Brugge, Konferans, Brugge, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek - Son Dakika

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