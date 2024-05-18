Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti - Son Dakika
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Spor

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti. Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Pendikspor'un ise ligde kalmak için tam anlamıyla mucizeye ihtiyacı var. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyet almak zorunda.

18.05.2024 21:13
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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının ardından İstanbulspor'dan sonra 1 takımın daha küme düşmesi kesinleşti.

KARAGÜMRÜK VEDA ETTİ

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

PENDİKSPOR'A MUCİZE GEREKİYOR

Siltaş Yapı Pendikspor ise MKE Ankaragücü ile 0-0'lık skorla berabere kaldı ve kümede kalma ihtimalini mucizelere bıraktı. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Pendikspor, ligin son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'un puan kaybetmesini ve -4 averajlı MKE Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek. -30 averajlı takımın, tüm bu senaryoların gerçekleşmesi halinde bile son maçta Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede 26 farklı galibiyet alması gerekecek.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

PUAN DURUMU (37. HAFTA)

14- Gaziantep FK: 41 puan/-8 averaj

15- Konyaspor: 41 puan/-11 averaj

16- Ankaragücü: 40 puan/-4 averaj

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17- Hatayspor: 38 puan/-9 averaj

18- Karagümrük: 37 puan/-5 averaj

19- Pendikspor: 37 puan/-30 averaj

20- İstanbulspor: 16 puan/-47 averaj

Fatih Karagümrük Süper Lig\'e veda etti

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Erol MARASLI: Ligde sadece İstanbul'dan 7 takım var.süper liğ yerine İstanbul liği olmuş.b3nce istanbuldan buntakımların gittiği çok iyi olmuş yerlerine güzel ğlkemin defilik yerlerinden başka takımlar gelsin 25 1 Yanıtla
    Korkut Zaza: pendik dusuyor eyüpspor gelio oda istanbul takimi ;) 6 5
  • Mehmet Karakuzu: Pendik karagümrük belli değil yanlış haber yapmayın 7 19 Yanıtla
    Esra Aydın: Doğru Pendik ikili avarajda şansı var 26 gol atarsa son maç kurtarıyor 25 2 Çağdaş Sümer: ikili averajdan kaybettiler 18 5
  • Koray ERDOGAN: Istanbul takimlari düşsün hiç üzülmedim 16 1 Yanıtla
  • rıfat eren: yanlış haber Hatay'da düşebilir lig bitmedi ki 3 13 Yanıtla
    Mustafa POLAT: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Haber düşen üç takımı söylüyor 4’üncü takım haftaya belli olacak. Elbette Hatayın, Gaziantebin, Konya’nın ve Ankaragücü’nün son haftadaki durumu düşen dördüncü takımı belirleyecek 6 1 Çağdaş Sümer: Hatay düştü mü dedi birisi?? 3 3
  • Ercan Karatas: Yallah Pendik 9 4 Yanıtla
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