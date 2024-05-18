Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının ardından İstanbulspor'dan sonra 1 takımın daha küme düşmesi kesinleşti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Siltaş Yapı Pendikspor ise MKE Ankaragücü ile 0-0'lık skorla berabere kaldı ve kümede kalma ihtimalini mucizelere bıraktı. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Pendikspor, ligin son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'un puan kaybetmesini ve -4 averajlı MKE Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek. -30 averajlı takımın, tüm bu senaryoların gerçekleşmesi halinde bile son maçta Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede 26 farklı galibiyet alması gerekecek.
14- Gaziantep FK: 41 puan/-8 averaj
15- Konyaspor: 41 puan/-11 averaj
16- Ankaragücü: 40 puan/-4 averaj
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17- Hatayspor: 38 puan/-9 averaj
18- Karagümrük: 37 puan/-5 averaj
19- Pendikspor: 37 puan/-30 averaj
20- İstanbulspor: 16 puan/-47 averaj
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti - Son Dakika
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