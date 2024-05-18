Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u etti. Uzatmalara 2-1 geride giren siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı.

18.05.2024 20:59  Güncelleme: 21:23
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK YARIDA TEK GOL

Mücadelenin ilk yarısı düşük tempoyla başladı. Hatayspor, 27. dakikada Massanga'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu golün ardından baskısını arttırsa da skoru değiştiremedi ve ilk yarı 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 50. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Konuk takım, bu golden yalnızca 5 dakika sonra yeniden öne geçti. Dele-Bashiru'nun 55. dakikadaki golünde ofsayt bayrağı kalsa da VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı.

Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

ABOUBAKAR PUANI KURTARDI

Kalan dakikalarda Beşiktaş, Hatayspor kalesini ablukaya aldı. Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan Vincent Aboubakar, 90+7. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.


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Son Dakika Spor Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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