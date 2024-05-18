Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı

Spor

Süper Lig\'e iki takım daha veda etti

Suç makinesinin cinsel organından çıkanlara kimse inanamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK YARIDA TEK GOL

Mücadelenin ilk yarısı düşük tempoyla başladı. Hatayspor, 27. dakikada Massanga'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu golün ardından baskısını arttırsa da skoru değiştiremedi ve ilk yarı 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 50. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Konuk takım, bu golden yalnızca 5 dakika sonra yeniden öne geçti. Dele-Bashiru'nun 55. dakikadaki golünde ofsayt bayrağı kalsa da VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı.

ABOUBAKAR PUANI KURTARDI

Kalan dakikalarda Beşiktaş, Hatayspor kalesini ablukaya aldı. Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan Vincent Aboubakar, 90+7. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.



