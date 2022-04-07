UEFA'dan kulüplere gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini harcama limiti - Son Dakika
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UEFA'dan kulüplere gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini harcama limiti

07.04.2022 16:05
UEFA'dan kulüplere gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini harcama limiti

UEFA; kulüp gelirinin en fazla yüzde 70'inin maaşlar, futbolcu transferleri ve menajer ücretleri için yapılan harcamalarda kullanılabileceğini açıkladı.

UEFA; kulüp gelirinin en fazla yüzde 70'inin maaşlar, futbolcu transferleri ve menajer ücretleri için yapılan harcamalarda kullanılabileceğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA İcra Komitesi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerini onayladı.

Açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle maaşlar, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamalar kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor." bilgisi verildi.

Düzenlemelerin, 2010 yılında uygulamaya konmalarından bu yana, UEFA'nın finans düzenlemelerinde yapılan ilk büyük reform olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleri ile ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak." ifadesi kullanıldı.

Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe gireceği, kulüplerin uyum sağlamaları için de düzenlemenin üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacağı duyuruldu.

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İsviçre, İcra, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA'dan kulüplere gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini harcama limiti - Son Dakika


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