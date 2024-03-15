UEFA, Fenerbahçe taraftarlarına tribün olayları nedeniyle 3 maç deplasman yasağı verdi - Son Dakika
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Spor

UEFA, Fenerbahçe taraftarlarına tribün olayları nedeniyle 3 maç deplasman yasağı verdi

UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi.

15.03.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
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UEFA, Union Saint- Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi.

Kaynak: AA

Gilloise, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Fenerbahçe taraftarlarına tribün olayları nedeniyle 3 maç deplasman yasağı verdi - Son Dakika

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