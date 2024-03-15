UEFA, Fenerbahçe taraftarlarına tribün olayları nedeniyle 3 maç deplasman yasağı verdi

UEFA, Union Saint- Gilloise ile Belçika'da oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi.
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırşehir FSK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Pire'de, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe tur atarsa yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Pire'de, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe tur atarsa yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle 17 Mart Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar arasında Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölüm, yan varyantlar ve bağlantı yolları bulunmaktadır.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Campus Cup Yat Yarışları, 13 üniversiteden 18 tekne ve 200'e yakın sporcuyla başladı. Yarışlar, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşiyor ve 15-16-17 Mart tarihlerinde devam edecek. Yarışlarda dereceye girenler, 17 Mart Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreninde kupalarını alacaklar.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. İki takım daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış ve Olympiakos galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda oynayacak ve turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş Kulübü, ALG Spor'un transfer yasağına rağmen Tuğba Karataş'ı kadrosuna aldığını ve bu durumu Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na taşıyacağını duyurdu. ALG Spor'a transfer yasağı gelmesine rağmen Tuğba Karataş'a lisans çıkarılması ve oyuncunun maçta görev alması üzerine Beşiktaş Kulübü, hukuksuzluk yaşandığını belirterek rahatsızlığını kamuoyuyla paylaştı ve Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de düzenlenen Türkiye Liseler Arası Basketbol Turnuvası final maçına katıldı. Bakan Bak, maçı başlatarak ailelere seslenerek, çocuklarını spor tesislerine getirmelerini ve bağımlılığı önlemeyi vurguladı.
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