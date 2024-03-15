UEFA, Fenerbahçe taraftarlarına tribün olayları nedeniyle 3 maç deplasman yasağı verdi

MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle 17 Mart Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar arasında Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölüm, yan varyantlar ve bağlantı yolları bulunmaktadır.