UEFA, Fenerbahçe'ye tribün olayları nedeniyle ceza verdi

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UEFA, Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint- Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası verdi.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'ye sonraki 3 deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 80 bin avro para cezası verildi.

Sarı-lacivertli kulübün, taraftarların stadyumda neden olduğu zararın giderilmesi için 30 gün içinde Union Saint-Gilloise ile temasa geçmesi gerektiği belirtildi.