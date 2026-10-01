UEFA, Galatasaray'ın 121. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı, 2000'i andı

UEFA, Galatasaray Spor Kulübü'nün 121. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama paylaşımı yaptı.

UEFA'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, "Galatasaray'ın 121. yılını kutluyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandılar ve bunu başaran ilk Türk kulübü olarak tarihe geçti" denildi.

Ayrıca geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'ndeki görüntülerinin olduğu video yer aldı.