UEFA, Galatasaray'ın 121. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı, 2000'i andı

UEFA, Galatasaray'ın 121. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı, 2000'i andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 121. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Paylaşımda 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan sarı-kırmızılıların bunu başaran ilk Türk kulübü olduğu hatırlatıldı; geçen sezon Şampiyonlar Ligi görüntülerine de yer verildi.
UEFA, Galatasaray Spor Kulübü'nün 121. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama paylaşımı yaptı.
UEFA'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, "Galatasaray'ın 121. yılını kutluyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandılar ve bunu başaran ilk Türk kulübü olarak tarihe geçti" denildi.
Ayrıca geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'ndeki görüntülerinin olduğu video yer aldı.
Kaynak: İHA
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