UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

06.09.2022 15:27
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda oynanacak Villarreal-Lech Poznan mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda oynanacak Villarreal-Lech Poznan mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Villarreal ile Polonya'nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Valencia şehrindeki Ciudad de Valencia Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ali Palabıyık, Villarreal, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika

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