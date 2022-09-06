İspanya'nın Valencia şehrindeki Ciudad de Valencia Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Palabıyık, Villarreal, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika

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