UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakem ve kadroları açıklandı

UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakem ve kadroları açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında oynanacak KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakemleri ile kadrolar belli oldu. Karşılaşmada Malta'dan Ishmael Barbara, Luke Portelli ve Duncan Spencer görev alacak.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasındaki KuPS Kuopio- Trabzonspor karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Ishmael Barbara, Luke Portelli, Duncan Spencer (Malta)
KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek
Trabzonspor: Onana, Pina, Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Bouchouari, Salah, Aral Şimşir, Onuachu
Kaynak: AA
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