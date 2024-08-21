UEFA Konferans Ligi'nde Vitoria, Zrinjski'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde Vitoria, Zrinjski'yi 3-0 mağlup etti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde Vitoria, Bosna Hersek ekibi Zrinjski'yi 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

21.08.2024 22:16
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı tek maçla sürdü.

Günün müsabakasında Portekiz temsilcisi Vitoria, Bosna Hersek ekibi Zrinjski'yi konuk etti.

Dom Afonso Henriques Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya 46. dakikada Ricardo Mangas'ın golüyle başlayan ev sahibi ekip, Toni Borevkovic'in 51. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin 88. dakikasında Joao Mendes ile bir gol daha bulan Vitoria, sahadan 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: AA

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