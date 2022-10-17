UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi - Son Dakika
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UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi

17.10.2022 19:08
UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi

UEFA, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı Lüksemburg karşılaşmasında yaşanan tribün olayları sebebiyle Türkiye'ye kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg ile karşılaştığı Uluslar C Ligi müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili UEFA yürütmekte olduğu soruşturmayı tamamladı.

KISMİ TRİBÜN KAPAMA VE PARA CEZASI

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), A Milli Takım'ın Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya madde atılması nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

CEZA TECİL EDİLDİ

Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti. TFF ayrıca 25 bin euro para cezası da aldı.

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UEFA, Lüksemburg maçında yaşananlar nedeniyle Türkiye'ye ceza verdi UEFA, Lüksemburg maçında yaşananlar nedeniyle Türkiye'ye ceza verdi UEFA'dan A Milli Futbol Takımı'na kısmi tribün kapatma cezası UEFA'dan A Milli Futbol Takımı'na kısmi tribün kapatma cezası

Lüksemburg, Türkiye, Spor, Son Dakika

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