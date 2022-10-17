UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi

Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg ile karşılaştığı Uluslar C Ligi müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili UEFA yürütmekte olduğu soruşturmayı tamamladı.
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), A Milli Takım'ın Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya madde atılması nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.
Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti. TFF ayrıca 25 bin euro para cezası da aldı.
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