UEFA, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarına katılımlarını askıya aldı - Son Dakika
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UEFA, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarına katılımlarını askıya aldı

28.02.2022 20:39
UEFA, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarına katılımlarını askıya aldı

UEFA, tüm Rus kulüplerinin ve milli takımlarının, bir sonraki duyuruya kadar hem FIFA hem de UEFA müsabakalarına katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

UEFA, tüm Rus kulüplerinin ve milli takımlarının, bir sonraki duyuruya kadar hem FIFA hem de UEFA müsabakalarına katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

UEFA, Rus kulüplerinin ve milli takımlarının Avrupa kupalarına katılımlarını askıya alma kararı aldı. Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı, FIFA Konseyi ve UEFA İcra Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarına katılım sağlayamayacak.


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Milli, UEFA, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA, Rus kulüplerinin Avrupa kupalarına katılımlarını askıya aldı - Son Dakika


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