UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turunda bugün 8 maç oynandı.
Rövanş müsabakalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:
Ordabasy-Petrocub: 0-0
Slovan Bratislava- Struga: 4-2
Kİ Klaksvik-Differdange: 2-0
Flora Tallinn-Celje: 0-5
Rigas Skola-Larne: 3-0
Ludogorets-Dinamo Batumi: 3-1
Dinamo Minsk-Pyunik: 0-0
Borac-Egnatia: 1-0
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