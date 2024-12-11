UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Başladı - Son Dakika
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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Başladı

Real Madrid, Atalanta'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 3 puanı cebine koydu. Milli oyuncu Arda Güler ise 87. dakikada oyuna girdi.

11.12.2024 01:22
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta maçları bu gece oynanan 9 karşılaşma ile başladı. Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 ile geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta heyecanı başladı. Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında İtalya Serie A temsilcisi Atalanta, sahasında İspanya La Liga ekibi Real Madrid'i konuk etti. Bergamo Stadı'nda oynanan maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde inişli çıkışlı performans sergileyen Real Madrid, zor geçen karşılaşmadan 3 puan çıkarmayı bildi. Sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan İspanyol devi, alt sıralardan kurtulmak adına önemli galibiyeti cebine koydu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Kylian Mbappe, 56'ncı dakikada Vinicius Jr ve 59'uncu dakikada Jude Bellingham kaydetti. Atalanta'nın golleri ise 45+2'nci dakikada Charles de Ketelaere ve 65'inci dakikada Ademola Lookman'dan geldi. Bu sonucun ardından Real Madrid, 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a çıkardı. Atalanta ise ilk mağlubiyetini aldı ve 11 puanda kaldı.

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, 87'nci dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

HALİL UMUT MELER, SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MUNIH MAÇINI YÖNETTİ

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçında düdük çaldı. Almanya'da AufSchalke Stadı'nda oynanan mücadelede Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yaptı. Karşılıklı goller ile geçen mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 5-1 kazandı. Halil Umut Meler; karşılaşmada 4 kez sarı kartına başvururken, 1 kez de penaltı kararı verdi. Meler, 67'nci dakikada da konuk ekibin golünü faul gerekçesiyle geçersiz saydı.

Kariyerinin 13'üncü Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Halil Umut Meler; Shakhtar Donetsk'in ilk, Bayern Münih'in ise 2'nci kez bir maçında düdük çalmış oldu. Halil Umut Meler, daha önce eski formatta 23 Kasım 2021 tarihinde E Grubu'ndaki Dinamo Kiev - Bayern Münih maçını yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Dinamo ZagrebCeltic: 0-0

Girona – Liverpool: 0-1

SalzburgPSG: 0-3

RB Leipzig – Aston Villa: 2-3

Shakhtar Donetsk – Bayern Münih: 1-5

Brest – PSV Eindhoven: 1-0

Club BruggeSporting CP: 2-1

Atalanta – Real Madrid: 2-3

Bayer Leverkusen – Inter: 1-0

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Başladı - Son Dakika

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