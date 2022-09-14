Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta iç saha maçı oynayacak Chelsea , Rangers ve Manchester City, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından tahta oğlu Charles'ın geçmesi nedeniyle içinde "Tanrı, Kralı korusun" (God Save the King) sözleri yer alan milli marşın karşılaşma öncesindeki seremonide çalınması için UEFA'ya başvurdu.

Kaynak: AA

Büyük Britanya, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA, Büyük Britanya takımlarının milli marş isteğini kabul etmedi - Son Dakika

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