UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon takvimi açıklandı - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon takvimi açıklandı

08.06.2022 16:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon takvimi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu takvimi açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu takvimi açıklandı. Şampiyonaya 2. Eleme Turu'ndan başlayacak Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz, play-offlardan başlayacak Trabzonspor ise ilk maçını 16-17 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 21 Haziran'da başlayacak ve 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin katılım sağlayacağı 2. Eleme Turu kuraları 15 Haziran'da, Trabzonspor'un katılacağı play-off kuraları ise 2 Ağustos'ta çekileceği açıklandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos'ta yapılacak ve ilk maçlar 6-7 Eylül'de oynanacak. Grup maçlarının fikstürü ise şöyle:

2. hafta: 13-14 Eylül 2022

3. hafta: 4-5 Ekim 2022

5. hafta: 25-26 Ekim 2022

6. hafta: 1-2 Kasım 2022

TÜRK TAKIMLARININ PROGRAMI BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sitesinden paylaşılan takvimde, eleme turları, grup aşaması ve finaller de belli oldu. 2021-2022 sezonu Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, play-offlarda ilk maçına 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmasına ise 23-24 Ağustos tarihlerinde çıkacak. Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi mesaisine erken başlayacak. 2. Eleme Turu'nda ilk maçında 19-20 Temmuz'da çıkacak sarı-lacivertliler rövanş karşılaşmasına ise 26-27 Temmuz'da çıkacak.

FİNAL İSTANBUL'DA

2004-2005 sezonunda İstanbul'da gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finali, ikinci kez bu şehirde oynanacak. 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasının tarihi ise 10 Haziran 2023 olarak belirlendi.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Kaynak: İHA

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