Trabzonspor, Play-Off turundaki ilk maçını deplasmanda 16 veya 17 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak. Bordo-mavili ekip, Kopenhag'ı elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak, turu geçemezse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un rakibi Kopenhag - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.