Trabzonspor'un rakibi Kopenhag - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un rakibi Kopenhag

02.08.2022 13:59
Trabzonspor'un rakibi Kopenhag

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Trabzonspor, Play-Off turundaki ilk maçını deplasmanda 16 veya 17 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak. Bordo-mavili ekip, Kopenhag'ı elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak, turu geçemezse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.


YORUMLAR
500
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi Açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi Açıklaması Ahmet Ağaoğlu: 'Trabzonspor'un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu' Ahmet Ağaoğlu: 'Trabzonspor'un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu'
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un rakibi Kopenhag - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 13:59:31. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un rakibi Kopenhag - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement