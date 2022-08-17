Kopenhag-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Kopenhag-Trabzonspor maçının ardından

17.08.2022 03:18
Kopenhag-Trabzonspor maçının ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, skor olarak kaybettiklerini ancak oyun olarak kazandıklarını, turu atlayarak gruplara kalacaklarına inandıklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, skor olarak kaybettiklerini ancak oyun olarak kazandıklarını, turu atlayarak gruplara kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Avcı, Parker Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oyunu başından sonuna kadar baskın ve topa sahip olarak oynamayı planladıklarını ve böyle de başladıklarını belirten Avcı, "Biz oyunu bugün başından sonuna kadar dominant ve topa sahip olarak oynamayı planladık. Oyun da böyle başladı. Ayağımızdaki topu kaybettiğimiz bir pozisyonda golü yedik." diye konuştu.

Avcı, ilk yarının sonuna doğru Trabzonspor'un oyunda üstünlük kurduğunu, kötü pas ve kontroller nedeniyle kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu kaydetti.

İkinci yarıda oyunda üstünlük kurup rakibi kendi ceza sahasına iteceklerini bildiklerini anlatan Avcı, "Oyunda hem duygumuzla hem de aklımızla planlarımıza sadık kalarak topa daha fazla sahip olmaya devam ettik. Baskın oyunumuz oyunun sonuna kadar devam etti. Oyunun hakkı belki mağlubiyet değildi. Özellikle ikinci yarıda girdiğimiz net pozisyonlar ve bulduğumuz gol var." ifadelerini kullandı.

Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün skor olarak kaybettik belki ama oyun olarak çok net kazandık. Bugünkü oyun bir teknik direktör olarak sahadan çıktığımda beni son derece mutlu etmiştir. Turu atlayacağımızı, gruplara kalacağımıza son derece inanıyorum. Oyunu kazandık, topa daha fazla sahip olduk, rakipten daha fazla şut attık, daha fazla pozisyona girdik. Bu oyunun karşılığı bu sonuç değildi ama oyunda bunlar var. Her türlü detayı ikinci maçta daha iyi kullanıp gruplarda olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyun gelişerek devam edecektir. Taraftar bize destek veriyor. Böyle yapmaya da devam etsinler."

"Skordan değil ama oyundan mutlu olmuş bir takım olarak sahadan ayrıldık. Bugün oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum." diyen Avcı, Trabzon'da oynanacak ikinci maç için çok sağlıklı mesajlar verdiklerini ve ikinci maçta bu iyi oyunun karşılığını alacaklarını söyledi.

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Kopenhag – Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı Kopenhag – Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı Trabzonspor: 2-1 Trabzonspor: 2-1
Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kopenhag-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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