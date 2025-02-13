UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ve Club Brugge Öne Çıktı - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ve Club Brugge Öne Çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica, Monaco'yu 1-0 mağlup ederken Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maçı 90 dakika oynadı. Diğer maçta ise Club Brugge, tartışmalı penaltı kararıyla Atalanta'yı 2-1 yendi. Bayern Münih ve Feyenoord da rakiplerini mağlup etti.

13.02.2025 01:07
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica deplasmanda Monaco

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica deplasmanda Monaco'nun konuğu oldu. Stade de Louis II'de oynanan karşılaşmada Benfica rakibini 48'inci dakikada Pavlidis'in golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 90 dakikada saha kaldı. Öte yandan devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Monaco'ya giden Al-Musrati, Fransız ekibiyle çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 41 ve 52'nci dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HALİL UMUT MELER'DEN UZATMA DAKİKALARINDA TARTIŞMALI PENALTI KARARI

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda, Club Brugge'un Atalanta'yı konuk ettiği karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Karşılaşmayı ev sahibi Club Brugge, 15'inci dakikada Jutlga ve 90+2'nci dakikada Nilsson'un penaltı golüyle 2-1 kazandı. Atalanta'nın karşılaşmadaki tek golü 41'inci dakikada Pasalic'ten geldi. Halil Umut Meler'in 90+1'inci dakikada Club Brugge lehine çaldığı penaltı ise tartışmalara neden oldu. Atalantalı futbolcular uzun süre karara itiraz ederken, Avrupa basınında da penaltı kararının ağır olduğu yönünde haberler yer aldı.

Öte yandan günün diğer karşılaşmalarında Bayern Münih deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup ederken, Feyenoord sahasında Milan'ı Paixao'nun 3'üncü dakikadaki golüyle yenmeyi başardı. Şampiyonlar Liginde Play-Off Turu rövanş maçları gelecek hafta içinde oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ve Club Brugge Öne Çıktı - Son Dakika

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