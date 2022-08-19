Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği, misafir tribün biletlerinin ise deplasman takımına ayrıldığı kaydedildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa sunuldu.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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